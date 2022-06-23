Суд в Чехии отказал в экстрадиции россиянина Франчетти на Украину
Верховный суд в Праге не разрешил экстрадировать на Украину россиянина Александра Франчетти, которого Киев обвиняет в участии в «оккупации Крыма». Об этом Ceske Noviny сообщил пресс-секретарь суда Адам Вениг.
Суд пришел к заключению, что экстрадиция Франчетти недопустима, так как на Украине проходит российская военная операция. «В настоящее время ввиду военного конфликта в Украине, а также личных обстоятельств в отношении Франчетти <...> существует реальная опасность нарушения его прав, гарантированных международными договорами о защите прав человека и основных свобод», — заявил Вениг.
РБК направил запрос в Верховный суд в Праге и в посольство России в Чехии.
Франчетти задержали в сентябре 2021 года в аэропорту Праги по запросу Украины. По данным чешского издания iRozhlas, гражданин России с 2000 года постоянно жил в Праге и работал фитнес-тренером, но в 2014 году «активно участвовал в аннексии Крыма».
Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, проведенного на полуострове. Власти Украины и страны Запада считают случившееся аннексией, в Москве настаивают, что голосование прошло на законных основаниях, а вопрос территориальной принадлежности полуострова «исторически закрыт».
Как пишет Ceske Noviny, в Киеве считают, что, приехав в 2014 году в Севастополь, он сформировал разведывательную группу «Северный ветер» из 11 человек и передавал полученную информацию командованию ВМФ России. Франчетти свою вину отрицает и заявляет, что создал группу с целью «защиты жителей Севастополя».
Франчетти может быть осужден и в Чехии. Чешский национальный центр по борьбе с организованной преступностью обвинил его в участии в организованной преступной группе в связи с событиями 2014 года в Крыму и отправил мужчину в следственный изолятор. Согласно Уголовному кодексу Чехии, за создание, участие в деятельности или поддержку организованной преступной группы может грозить от двух до десяти лет лишения свободы, а за руководство — до 12 лет.
Российский МИД ранее выступил против экстрадиции Франчетти и заявил, что ждет от Праги взвешенного решения по этому делу.