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В России состоялся первый выпуск военных летчиц

В России состоялся первый выпуск женщин — военных летчиков из Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков им. Серова. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в Министерстве обороны.

«Сегодня училище впервые выпускает девушек-летчиков, поступивших в 2017 году», — сообщили в Минобороны.

Министр обороны Сергей Шойгу направил выпускницам поздравление. Он отметил, что более половины из них окончили обучение с отличием.

Девушки приняли присягу в 2017 году. За право учиться этой специальности боролись 200 кандидаток более чем из 30 регионов.

Теги
летчица Минобороны Краснодарский край Сергей Шойгу
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