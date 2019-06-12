В ВКС России допустили пилотирование истребителей военными летчицами

Начавшие обучение на военных летчиц девушки могут претендовать на службу в любом роде авиации, включая истребительную. Об этом заместитель главнокомандующего ВКС России генерал-лейтенант Андрей Юдин заявил ТАСС.

Юдин подчеркнул, что военных летчиц по окончании обучения будут направлять в тот род авиации, где они лучше смогут себя проявить. По его словам, для того, чтобы служить в истребительной авиации, девушкам необходимо проявить соответствующие способности.

«Будем смотреть — если девушка талантливая, если у нее получится летать на истребителе, то возможность такую рассмотрим», — пояснил он.

Заместитель главнокомандующего ВКС отметил, что специальные испытания на пригодность летчиков включают в себя проверку психологических и когнитивных качеств.

Ранее Юдин рассказал агентству, что в 2019 году Краснодарское высшее военное авиационное училище откроет третий набор девушек на летные специальности.