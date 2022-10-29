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Антонов призвал США вернуть все размещенное за рубежом ядерное оружие

Посол в Вашингтоне Антонов призвал США вернуть все размещенное за рубежом ядерное оружие

США должны вернуть на свою территорию все ядерное оружие, размещенное за рубежом, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает ТАСС.

«В нынешний период напряженности и повышенных рисков на ядерных государствах лежит особая ответственность за предотвращение эскалации. В этой связи вновь призываю Вашингтон вернуть все размещенное за рубежом ядерное оружие на национальную территорию, ликвидировать зарубежную инфраструктуру для его хранения и обслуживания», — сказал Антонов.

Также он призвал Вашингтон прекратить практику отработки использования таких боеприпасов с привлечением военных неядерных государств в рамках «совместных ядерных миссий» НАТО, что противоречит принципам ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия).

Так российский посол прокомментировал статью Politico о том, что США ускорили переброску в Европу модернизированных тактических ядерных авиабомб B61-12. Их хотят доставить на базы НАТО в декабре, а не весной следующего года, как планировалось прежде.

Теги
Анатолий Антонов ядерное оружие США
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