ЦБ не увидел инфляционных рисков в выплатах военным

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Выплаты участникам военной операции на Украине, в том числе мобилизованным, не повлияют на инфляцию, поскольку эти расходы предусмотрены бюджетом, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции, передает корреспондент РБК.

«Мы не ожидаем, что это (выплаты, связанные со спецоперацией. — РБК) повлияет на уровень инфляции, потому что эти выплаты проводятся уже в рамках тех расходов бюджета, которые предусмотрены. <...> Мы не ожидаем, что эти дополнительные выплаты окажут проинфляционное воздействие до конца года», — сказала она, добавив при этом, что ситуация в различных регионах может складываться по-разному в зависимости от уровня доходов.

Также Набиуллина отметила, что ЦБ не видит, чтобы те, кто получают эти выплаты, начали активно тратить эти средства. Наоборот, наблюдается тенденция в сторону сберегательной модели поведения, «сбережения в силу предосторожности».

28 октября совет директоров ЦБ впервые с марта оставил ключевую ставку без изменений на уровне 7,5%. До этого она снижалась шесть раз подряд после рекордных 20% в середине марта. Также Банк России ухудшил прогноз по инфляции на этот год — в сентябре он считал, что цены вырастут на 11–13%, а теперь уточнил этот уровень до 12–13%. При этом регулятор учел перенос сроков индексации тарифов ЖКХ на этот декабрь с июня следующего года.

В Центробанке сочли, что частичная мобилизация может дать проинфляционный эффект в будущем, тогда как в ближайшие месяцы может иметь дезинфляционное влияние. Отмечается рост ограничений на рынке труда, в том числе связанный с мобилизацией, а также ухудшение деловых и потребительских настроений, что связано с ростом общей неопределенности.

В результате потребительская активность осталась сдержанной, но поддержку внутреннему спросу оказывают меры бюджетной политики, включая рост спроса от госсектора.