Минобороны рассказало об уничтожившем восемь единиц авиации ВСУ зенитчике

Минобороны рассказало об уничтожившем пять самолетов и три вертолета ВСУ зенитчике

Командир зенитного ракетного взвода лейтенант Анатолий Ищенко в ходе спецоперации уничтожил пять самолетов и три вертолета ВСУ, за что получил медаль «Золотая Звезда», сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«Всего за период ведения боевых действий взводом лейтенанта Ищенко было уничтожено 12 самолетов Су-25 и 4 вертолета Ми-8 противника», — сообщили в ведомстве. Восемь единиц авиации лейтенант уничтожил лично.

Взвод использовал переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК). В одном из случаев Ищенко, прикрывая российские войска, сбил один украинский самолет, тем самым заставив второй прекратить атаку. Через несколько дней офицер подбил два самолета ВСУ. Пилот одного из них попал в плен и сообщил «важные сведения о базировании тактической авиации противника и площадках стоянки вертолетов», рассказали в Минобороны.

Накануне, 27 октября, Минобороны сообщило, как рядовой Никита Лосев из мотострелкового подразделения уничтожил ангар с украинской военной техникой.

«Невзирая на контрбатарейную борьбу, российский артиллерист точным огнем уничтожил ангар с военной техникой. Смелые и решительные действия Никиты Лосева нанесли существенный урон противнику, что позволило мотострелкам развить наступление и выбить боевиков с занимаемых позиций», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.