Корабль «Прогресс МС-21» причалил к МКС

Корабль «Прогресс МС-21» с 2520 кг грузов причалил к МКС

Грузовой корабль «Прогресс МС-21» пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции (МКС), сообщает «Роскосмос».

«В пятницу, 28 октября 2022 года, в 05:48:54 по московскому времени грузовой корабль «Прогресс МС-21» причалил к малому исследовательскому модулю «Поиск» российского сегмента Международной космической станции», — говорится в сообщении.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-21» была запущена с космодрома Байконур 26 октября. «Прогресс МС-21» привез на орбитальную станцию 2520 кг грузов, в том числе 702 кг топлива, 420 кг питьевой воды, 41 кг азота и 1357 кг различного оборудования и материалов, одежду, рационы питания и свежие продукты для экипажа.

Кроме того, на МКС доставили катушки филамента для использования в качестве расходного материала в 3D-принтере.

На станции сейчас работает экипаж 68-й экспедиции: космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина (россиянка отправилась на МКС в составе экипажа Crew Dragon), астронавты NASA Франциско Рубио, Николь Мэнн и Джош Кассада, а также астронавт JAXA Коити Ваката.

Это был 19-й пуск ракеты в 2022 году и третий с грузовым кораблем «Прогресс». Для «Союза-2.1а» полет стал 56-м, а для кораблей «Прогресс» — 174-м в истории, из них 85 — к МКС.

24 октября МКС покинул корабль «Прогресс МС-19», проработавший на ней более восьми месяцев. Его место на станции теперь займет «Прогресс МС-21». Останки космического грузовика затопили в Тихом океане.