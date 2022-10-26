Ракету «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-21» запустили к МКС

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-21» была запущена к МКС с площадки космодрома Байконур, передает пресс-служба «Роскосмоса». Это уже третий пуск ракеты с кораблем «Прогресс» в этом году.

Пуск был осуществлен 26 октября в 03:20 по мск. «Выведение «Прогресса МС-21» на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Грузовой корабль должен доставить на МКС 2,5 тыс. кг грузов, в том числе топливо для дозаправки станции, питьевую воду, азот, различное оборудование, одежду, рационы питания для экипажа 68-й длительной экспедиции. Также на «Прогрессе» были отправлены укладки для проведения научных экспериментов «Спланх», «Нейроиммунитет», «Коррекция», «Импакт» и «Терминатор».

22 октября Россия запустила ракету-носителя «Союз» с первым аппаратом проекта «Сфера» — «Скиф-Д». В «Роскосмосе» объяснили, что спутник «Скиф-Д» предназначен для «отработки новых технических решений высокоскоростного доступа в интернет и защиты орбитально-частотного ресурса». Всего в проект «Сфера» войдут пять спутниковых группировок связи («Ямал», «Экспресс-РВ», «Экспресс», «Скиф» и «Марафон») и пять спутниковых группировок дистанционного зондирования Земли («Беркут-Х», «Беркут-О», «Беркут-ВД», «Беркут-С» и «Смотр»).