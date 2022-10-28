Россияне стали почти в два раза чаще покупать витамин D

В третьем квартале 2022 года продажи препаратов с содержанием витамина D в России увеличились в 1,7 раза, следует из данных «Сбер Еаптека», которые есть в распоряжении РБК.

За год с сентября 2021-го продажи витаминов в целом выросли на 27%. Чаще покупать витамины россияне стали в январе (+17% роста категории от месяца к месяцу), августе (+28%) и сентябре (+33%).

По продажам лидирует витамин C — его доля составляет 41%, наиболее высокий спрос на него наблюдается в Казани (43%) и Москве (30%). Затем уже идет витамин D (20%, чаще всего покупают в Краснодаре и Санкт-Петербурге — по 29%) и витамины группы B (12%).

В августе «Сбер Еаптека» представила исследование, согласно которому за год россияне стали чаще покупать витамины и биологически активные добавки (БАД). Эксперты в разговоре с РБК предположили, что эта тенденция связана с тревожностью из-за пандемии и попытками людей как-либо обезопасить себя. Кроме того, они указали на «рост культуры потребления БАД», при том что просветительская работа в этом направлении ведется слабая.