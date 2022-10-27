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Путин рассказал, что можно противопоставить диктатуре

Путин: диктатуре в мировых делах можно противопоставить только развитие стран и народов

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Диктатуре в мировых делах можно противопоставить только развитие стран и народов, заявил Владимир Путин в ходе пленарной сессии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». Трансляцию вел РБК.

«Новый миропорядок должен быть справедливым и основанным на законах и правилах», — отметил президент.

Президент России принял участие в пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Тема форума в этом году — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

Россия занимает 124-е место среди 167 стран мира по показателям индекса демократии, который рассчитывает Economist Intelligence Unit. Ближайшими соседями России по уровню демократии, по мнению британских исследователей, оказались Нигер и Эфиопия, которым ученые также присудили «авторитарный» тип режима.

Теги
Персоны
Валдай демократия Диктатура

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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0%
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