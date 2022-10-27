Песков заявил, что речь Путина на «Валдае» «будут читать и перечитывать»

Песков: речь Путина на «Валдае» наверняка потом будут «читать и перечитывать»

Дмитрий Песков (Фото: Григорий Сысоев / Getty Images)

Выступление президента Владимира Путина на дискуссионном клубе «Валдай» потом будут «читать и перечитывать», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Сегодня главное событие дня, которое наверняка потом много дней предстоит анализировать, его содержание — изучать, читать и перечитывать», — сказал Песков.

Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит с 24 по 27 октября в Москве. Его тема — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». Путин встречается с участниками форума с момента его основания в 2004 году.

На мероприятии в прошлом году президент затронул целый ряд тем. Он заявил, что существующая модель капитализма «исчерпала себя», что страны заявляют о готовности к сотрудничеству только на словах и во время пандемии подход в духе «своя рубашка ближе к телу» окончательно стал нормой. Кроме того, Путин сказал, что «НАТО под нос засовывают России свои ракеты» и «завтра они под Харьковом появятся».

Еще президент тогда обещал посмотреть на «размытые критерии» закона об иноагентах, а также прокомментировал энергетический кризис в Европе фразой «Мерзни, мерзни волчий хвост!».