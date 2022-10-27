Тишковец спрогнозировал «барическую пилу» в ближайшие дни в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В ближайшие дни в Москве ожидается «барическая пила» — резкие перепады атмосферного давления с 752 до 734 мм рт. ст., сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

«При столь стремительной смене воздушных масс ожидаются и резкие изменения атмосферного давления: с 752 мм рт. ст. в пятницу до 734 мм рт. ст. в воскресенье, а дальше — снова сильный рост. Такая барическая пила с колебаниями до 18 единиц отрицательно скажется на самочувствии метеозависимых людей», — предупредил метеоролог.

По его словам, в пятницу и субботу погода еще будет теплой, но со второй половины воскресенья начнет прорываться холодный атмосферный фронт. В пятницу, 28 октября, температура ночью будет не ниже плюс 1–6 градусов, днем повысится до 6–11 градусов, к вечеру ожидается небольшой дождь.

В субботу, 29 октября, ночью будет 4–9 градусов тепла, днем 7–12 градусов. «Ночь на воскресенье станет самой теплой как минимум за последние 75 лет — столбики термометров будут колебаться от плюс 6 до плюс 11 градусов, в Москве плюс 8–10. Однако такое рекордное тепло будет недолгим», — сообщил Тишковец, отметив, что в выходные выпадет до 25% месячной нормы осадков, до 8 мм за каждые сутки.

Со второй половины воскресенья, 30 октября, ожидается штормовой ветер с порывами до 15–20 м/с, утром температура будет около 10 градусов, а после полудня снизится до плюс 5–7 градусов, вечером — до плюс 1–3. «Дожди станут переходить в заряды мокрого снега с ухудшением видимости до нескольких километров. Это будет официально первым в текущем сезоне снегом в Москве», — прогнозирует синоптик.

В понедельник, 31 октября, возможны скоротечные снегопады, утром в Москве подморозит до нуля — минус 2 градусов, по региону минус 4 — плюс 1, на дорогах образуется гололедица. Днем ожидается кратковременный мокрый снег, температура в Москве плюс 1–3 градуса, в Подмосковье минус 1 — плюс 4 градуса. «Во вторник характер метеоусловий существенно не изменится», — уточнил Тишковец.