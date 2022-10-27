Тишковец спрогнозировал «барическую пилу» в ближайшие дни в Москве

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 61,57 (0) Инвестиции, 15:59
Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 61,36 (-0,07) Инвестиции, 15:59
Чем виноваты пассажиры в «пьяном» ДТП Партнерский проект, 17:16
Власти Белгородской области переселят жителей четырех сел Политика, 17:13
Сына экс-главы РЖД Якунина отпустили из-под ареста в Норвегии Политика, 17:12
Госдума приняла изменения в закон о военной ипотеке Недвижимость, 17:12
Климов объяснил свои слова об «иноагентстве» уехавших из России Политика, 17:03
Михельсон заявил, что эта зима будет для ЕС самой легкой из будущих трех Политика, 17:02
Оператор «Северного потока» прислал судно для обследования газопровода Бизнес, 16:57
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:53
Как бизнесу покупать электроэнергию у независимого поставщика РБК и РН-Энерго, 16:53
Адвокат Витаса сообщил детали конфликта певца в караоке-клубе Общество, 16:53
Пожары на железнодорожной станции и нефтебазе в Шахтерске. Фоторепортаж Общество, 16:52 
Канделаки опровергла приостановку съемок комедийных шоу на ТНТ Общество, 16:48
Началось голосование по приоритетному подключению к интернету поселков Общество, 16:46
Папа римский предупредил священников, что «дьявол заходит через порно» Общество, 16:45
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Общество ,  
0 

Тишковец спрогнозировал «барическую пилу» в ближайшие дни в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В ближайшие дни в Москве ожидается «барическая пила» — резкие перепады атмосферного давления с 752 до 734 мм рт. ст., сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

«При столь стремительной смене воздушных масс ожидаются и резкие изменения атмосферного давления: с 752 мм рт. ст. в пятницу до 734 мм рт. ст. в воскресенье, а дальше — снова сильный рост. Такая барическая пила с колебаниями до 18 единиц отрицательно скажется на самочувствии метеозависимых людей», — предупредил метеоролог.

По его словам, в пятницу и субботу погода еще будет теплой, но со второй половины воскресенья начнет прорываться холодный атмосферный фронт. В пятницу, 28 октября, температура ночью будет не ниже плюс 1–6 градусов, днем повысится до 6–11 градусов, к вечеру ожидается небольшой дождь.

В субботу, 29 октября, ночью будет 4–9 градусов тепла, днем 7–12 градусов. «Ночь на воскресенье станет самой теплой как минимум за последние 75 лет — столбики термометров будут колебаться от плюс 6 до плюс 11 градусов, в Москве плюс 8–10. Однако такое рекордное тепло будет недолгим», — сообщил Тишковец, отметив, что в выходные выпадет до 25% месячной нормы осадков, до 8 мм за каждые сутки.

Со второй половины воскресенья, 30 октября, ожидается штормовой ветер с порывами до 15–20 м/с, утром температура будет около 10 градусов, а после полудня снизится до плюс 5–7 градусов, вечером — до плюс 1–3. «Дожди станут переходить в заряды мокрого снега с ухудшением видимости до нескольких километров. Это будет официально первым в текущем сезоне снегом в Москве», — прогнозирует синоптик.

В понедельник, 31 октября, возможны скоротечные снегопады, утром в Москве подморозит до нуля — минус 2 градусов, по региону минус 4 — плюс 1, на дорогах образуется гололедица. Днем ожидается кратковременный мокрый снег, температура в Москве плюс 1–3 градуса, в Подмосковье минус 1 — плюс 4 градуса. «Во вторник характер метеоусловий существенно не изменится», — уточнил Тишковец.

Читайте на РБК Pro
Как «лучшее приобретение» Unilever обернулось репутационной катастрофой Обуза абьюза: «токсичное» руководство переживает в России новый расцвет Роялти вызывают повышенный интерес ФНС. Что настораживает налоговиков Инфляция в Турции достигла 83%. Что будет с экономикой страны

Теги
Евгений Тишковец Погода погода в Москве
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Вильфанд рассказал, когда в Москве может выпасть первый снег
Общество
Вильфанд назвал сроки «предзимья» в Центральной России
Общество
Синоптик спрогнозировал погоду в Центральной России в ноябре теплее нормы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter