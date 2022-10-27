В Ростовской области нашли убитой 12-летнюю девочку

СК возбудил дело об убийстве после обнаружения тела 12-летней девочки в Ростовской области

На территории хутора Тереховский Усть-Донецкого района Ростовской области 25 октября нашли тело 12-летней девочки с множественными колото-резаными ранами и черепно-мозговой травмой, сообщает региональное управление Следственного комитета.

СК возбудил дело по п.«в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего). По этой статье может грозить лишение свободы вплоть до пожизненного.

«По указанию руководства следственного управления уголовное дело для дальнейшего расследования передано в первый отдел по расследованию особо важных дел», — говорится в сообщении ведомства.

«Комсомольская правда» пишет, что девочка пропала днем 24 октября, после того как мать отправила ее в магазин за хлебом. По данным источника газеты, пропавшую обнаружили в балке за магазином в соседнем поселке. Издание, ссылаясь на местных жителей, отмечает, что у девочки были ментальные нарушения — она училась в третьем классе, а не в шестом.

Портал 161.ru сообщает, что движение «ЛизаАлерт» разместило публикацию о поиске 12-летней школьницы из Тереховского еще 24 октября. Однако в организации не смогли уточнить, найдена ли именно пропавшая. На странице регионального отделения движения во «ВКонтакте» такой публикации на момент написания материала нет. 1rnd.ru пишет, что девочка пропала в хуторе Евсеевский.