Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 октября
EUR ЦБ: 61,57 (+1,1) Инвестиции, 26 окт, 16:38
Курс доллара на 27 октября
USD ЦБ: 61,43 (+0,1) Инвестиции, 26 окт, 16:38
Минфин сравнит зарплаты топ-менеджеров госкомпаний с рыночными Экономика, 08:00
Как Риши Сунак собирается спасать экономику Великобритании Pro, 07:49
В Ростовской области нашли убитой 12-летнюю девочку Общество, 07:43
В Ленобласти и Курске допустили «трудовую мобилизацию» студентов Политика, 07:38
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:30
От Емельяненко до Сент-Пьера. Главные «ограбления» в истории ММА Спорт, 07:30
Сканер для ДТП: как сделать разбор аварий более точным и быстрым Партнерский проект, 07:30
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Минпромторг назвал условие исключения Nissan из параллельного импорта Бизнес, 07:11
Минпромторг рекомендовал убрать «псевдоорганическую» еду из магазинов Бизнес, 07:00
Маск пообещал не увольнять 75% сотрудников «Твиттера» Бизнес, 06:32
Особый контроль: как оградить начинающих водителей от нарушений Партнерский проект, 06:25
Киев выразил беспокойство из-за угроз республиканцев США сократить помощь Политика, 06:21
«Мир» снизил для экосистем комиссии за прием карт Финансы, 06:00
В США открыли дело против сенатора, предлагавшего санкции против России Политика, 05:41
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Общество ,  
0 

В Ростовской области нашли убитой 12-летнюю девочку

СК возбудил дело об убийстве после обнаружения тела 12-летней девочки в Ростовской области

На территории хутора Тереховский Усть-Донецкого района Ростовской области 25 октября нашли тело 12-летней девочки с множественными колото-резаными ранами и черепно-мозговой травмой, сообщает региональное управление Следственного комитета.

СК возбудил дело по п.«в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего). По этой статье может грозить лишение свободы вплоть до пожизненного.

«По указанию руководства следственного управления уголовное дело для дальнейшего расследования передано в первый отдел по расследованию особо важных дел», — говорится в сообщении ведомства.

«Комсомольская правда» пишет, что девочка пропала днем 24 октября, после того как мать отправила ее в магазин за хлебом. По данным источника газеты, пропавшую обнаружили в балке за магазином в соседнем поселке. Издание, ссылаясь на местных жителей, отмечает, что у девочки были ментальные нарушения — она училась в третьем классе, а не в шестом.

Портал 161.ru сообщает, что движение «ЛизаАлерт» разместило публикацию о поиске 12-летней школьницы из Тереховского еще 24 октября. Однако в организации не смогли уточнить, найдена ли именно пропавшая. На странице регионального отделения движения во «ВКонтакте» такой публикации на момент написания материала нет. 1rnd.ru пишет, что девочка пропала в хуторе Евсеевский.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Phillip Faraone / Getty Images «Не терплю туман в голове»: основатель Oracle — об отказе от алкоголя
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Инвесторы обвалили рынок после съезда Компартии Китая. Что будет дальше
Статьи
Pro
Фото: Vivek Prakash / Reuters Какие простые привычки помогут сохранить здоровье сердца
Инструкции
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Спорт и память: какие упражнения выполнять, чтобы ничего не забывать
Исследования
Pro
У Яцзюнь Как Китай стал лидером по числу женщин-миллиардеров
Статьи
Pro
Фото: Stefano Rellandini / Reuters Дисциплина миллиардера: как в свои 88 лет живет и работает Джорджо Армани
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Что россиянам делать с криптокошельками на фоне санкций ЕС
Статьи
Pro
Фото: Suhaib Salem / Reuters 10 лет тюрьмы за срыв гособоронзаказа — изменения в УК РФ
Статьи
Теги
девочка убийство школьницы Ростовская область
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
На Пхукете в море нашли тело пропавшей россиянки
Общество
В Кургане нашли мертвой пропавшую актрису Ирину Голубниченко
Общество
Шестилетнюю девочку нашли в квартире с трупами родителей в Раменском
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter