В Перми завели дело об убийстве после обнаружения тела девочки в колодце

Следственное управление СК по Пермскому краю возбудило уголовное дело по статье «Убийство» после обнаружения трупа пропавшей девочки в поселке под Пермью, сообщается в Telegram-канале СК.

Тело нашли в колодце с водой в поселке Верхнечусовские Городки Чусовского городского округа края, девочка жила в этом населенном пункте. Дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего), она предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

6-летняя девочка пропала вечером 12 августа, указали в СК. К поиску ребенка подключились не только правоохранители, но и волонтеры.

Как пишет портал 59.ru, ребенок ушел в магазин, а затем не вернулся домой. Полицейские и добровольцы из местных поисковых отрядов прочесывали лес, поля, искали девочку в заброшенных и жилых домах. Со ссылкой на Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям портал сообщает, что в итоге тело ребенка нашли в том месте, в котором поисковики проходили. Неназванный источник портала сообщил, что подозревамый в убийстве есть.

1 июля суд в Костроме приговорил двух убийц пятилетней девочки к пожизненному заключению, а также взыскал с них по два млн руб. в пользу потерпевших. Осужденные — жители Костромы Денис Герасимов и Вадим Беляков, «в зависимости от роли и участия каждого» были признаны виновными не только в убийстве малолетнего, но также в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и причинении тяжкого вреда здоровью.

Мужчины похитили девочку в начале января этого года. Момент похищения попал на записи камер видеонаблюдения, но это не помогло в поисках, в которых участвовали следователи, полицейские и добровольцы отряда «Лиза Алерт». Позднее тело пропавшей девочки нашли в комнате одного из общежитий Костромы.