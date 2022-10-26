МИД Италии объяснил отказ России в участии в заседании Инициативы по борьбе с ОМУ

Рим объяснил отказ Москве в участии в заседании экспертов по борьбе с ОМУ

Министерство иностранных дел Италии (Фото: Giuseppe «Pino» Fama / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Решение отозвать ранее направленное российским экспертам приглашение участвовать в заседании Группы экспертов по оперативным вопросам (ГЭОВ) Инициативы по борьбе с распространением оружия массового уничтожения (ИБОР-ОМУ) было принято в согласии с другими странами-участницами , сообщил МИД Италии, которая председательствует в этом заседании.

«Исключение объясняется не только жестоким нападением России на Украину, но и растущей поляризацией и нежеланием Москвы сотрудничать на основных международных форумах по разоружению и нераспространению», — говорится в сообщении итальянского министерства.

ИБОР-ОМУ — международная программа, запущенная по предложению президента США Джорджа Буша в 2003 году. Ее цель — противодействие незаконным перевозкам ОМУ. Участниками Инициативы являются более ста государств, но к ней не присоединились такие страны, как например Китай и Индия. В состав группы экспертов входят представители 21 государства, заседания группы проходят ежегодно.

Италия напомнила, что Москва уже была отстранена от участия в заседаниях ГЭОВ в 2014 и 2015 годах в связи с событиями в Крыму.

Ранее МИД России выразил протест в связи с недопуском российской делегации на заседание, которое открылось в Риме 26 октября. Ведомство указало, что Италия «грубо» нарушила свои председательские полномочия, ее шаг был недружественным и провокационным. Ведомство не исключило вмешательства в это решение США и НАТО. Итальянская сторона назвала заявления российского МИДа «надуманными».