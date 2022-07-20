В Думе пообещали не считать апартаменты жильем
Апартаменты не попадут под действие Жилищного кодекса, так как не будут считаться жильем, однако их, возможно, выведут в отдельную категорию недвижимости для снижения налоговой нагрузки, сообщил глава комитета Госдумы по строительству Сергей Пахомов на пресс-конференции, передает «РИА Новости».
«Никогда из власти никто не обещал перевода апартаментов в жилую недвижимость <...> Апартаменты не будут приравнены к жилью», — сказал депутат.
Пахомов отметил, что налоговые ставки на апартаменты должны определять власти регионов.
Попытки урегулировать статус апартаментов предпринимались неоднократно, министерство строительства намеревалось разработать соответствующий закон еще в 2016 году. В апреле прошлого года по поручению президента в Госдуму внесли законопроект о правовом статусе апартаментов. К моменту написания материала он не прошел первое чтение.
Документ вводил понятие «многофункциональные здания» и предлагал узаконить их будущее строительство, распространяя на них нормы Жилищного кодекса. Но законопроект не содержал предложений насчет статуса уже возведенных комплексов с апартаментами. В начале этого года в Совете Федерации предложили приравнять к жилью уже построенные апарт-комплексы.
В конце мая глава комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская назвала инициативу «обходом всех процедур согласования», пояснив, что требования к строительству жилого дома достаточно серьезны. «Пожарные, экологические, санитарные и другие нормы, которые нужно согласовать, обходятся, за счет этого падает цена», — пояснила депутат.
Пахомов тоже уже говорил, что приравнять апартаменты к жилью невозможно из-за несоответствия требованиям. «Например, та же самая Москва... Я уверен, что только после принятия законопроекта в первом чтении мы сразу столкнемся с тем, что десятки тысяч исков поступят в суд».
Московские власти назвали ситуацию с апартаментами колоссальной проблемой. Столичный вице-мэр Андрей Бочкарев пояснил, что прописка в жилом помещении налагает на город обязательства по обеспечению социальной инфраструктурой, но апартаменты нередко построены в местах, где нет возможности открыть школы и больницы — «это физически невозможно».
«Люди живут, и других вариантов никаких нет. Кто-то говорит, что надо закончить их строить. Кто-то, наоборот, говорит, что надо апартаменты строить и называть жильем с ограничениями. Но для этого нужен специальный закон», — сказал Бочкарев в интервью РБК.