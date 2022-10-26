Экс-генерала СБУ обвинили в мошенничестве из-за второй зарплаты

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Сотрудники государственного бюро расследований (ГБР) Украины возбудили уголовное дело в отношении экс-начальника главного управления внутренней безопасности бывшему генералу СБУ Андрея Наумова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Наумова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, он обвиняется в незаконном получении 3,2 миллионами гривен (около $86,7 тыс.), сообщили в среду в СБУ. Наумов занимал должность с 2019 года по 2021 год.

По информации ведомства, подозреваемый в 2019 году пошел работать в СБУ, но с госпредприятия, которое он возглавлял на тот момент, не уволился. Он получал одновременно две зарплаты — на государственном предприятии (примерно 160 тыс. гривен в месяц), и в СБУ, а нанесенный государству ущерб составил 3,2 млн гривен.

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничествее в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Наумову грозит 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее в отношении Наумова было возбуждено уголовное дело по статье «присвоение и растрата имущества или завладение им путем злоупотребления властью». Он был объявлен в международный розыск. По данным следствия, сейчас он находится в Сербии. По данным издания «Страна», он покинул Украину «за считаные часы» до начала специальной военной операции.