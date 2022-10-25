СБУ: В Николаеве задержаны сотрудничавшие с «РИА Новости» блогеры по делу о госизмене

СБУ заявила об аресте в Николаеве сотрудничавших с «РИА Новости» блогеров

СБУ отчиталась о задержании по делу о госизмене двух блогеров, готовивших заказные сюжеты. Темы, по ее данным, выбирали сотрудники «РИА Новости», они были «связными». Агентство заявило, что у него нет сотрудников в Николаеве

Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины в Николаеве задержала двух «агентов спецслужб России», по заявлению ведомства, сотрудничавших с информационным агентством «РИА Новости». Об этом сообщается на сайте СБУ.

«Служба безопасности нейтрализовала законспирированных агентов спецслужб России, действовавших на юге Украины. В ходе многоэтапной спецоперации в Николаеве задержаны два организатора вражеского «подполья», — сообщило ведомство. По данным СБУ, его участники выдавали себя за блогеров, «якобы информирующих граждан о внутренней обстановке в Николаевской области», а сами готовили заказные сюжеты. Речь идет о двух местных жителях, которых следователи считают завербованными Россией.

Кроме того, как утверждает спецслужба, участники занимались сбором разведданных о местах дислокации украинских сил, сообщали данные о последствиях обстрелов.

«В результате следственно-оперативных мер сотрудники СБУ установили «связных» российской агентуры. Ими оказались несколько представителей информационного агентства Кремля «РИА Новости», — говорится в сообщении. По сведениям СБУ, представители агентства определяли тематику «заказных сюжетов» и сроки их подготовки и «передачи в Москву».

Задержанным блогерам вменяется ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), они арестованы. В марте президент Украины Владимир Зеленский ужесточил максимальное наказание по этой части статьи до пожизненного.

Пресс-служба МИА «Россия сегодня», куда входит «РИА Новости», комментируя заявление СБУ, заявила, что у агентства «никогда не было и нет никаких сотрудников в Николаеве». «При этом мы получали и публиковали информацию о ситуации в городе от местных жителей через их знакомых в различных городах, однако никогда и никто из них не был и не является ни сотрудником, ни тем более «связным» «РИА Новости» — таких должностей в нашем штатном расписании нет», — заявил медиахолдинг. В пресс-службе также заявили, что СБУ занимается «охотой на ведьм».

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В конце июля СБУ объявила внештатного автора сайта «РИА Новости» Тимофея Сергейцева и журналиста Sputnik Армена Гаспаряна в международный розыск из-за «антиукраинских публикаций».