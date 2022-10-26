Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Владимир Путин во время заседания Совета Безопасности РФ (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В среду, 26 октября, пройдет оперативное совещание Владимира Путина с членами Совета безопасности. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Путин сегодня работает в Кремле. Проведет видеовстречу с главами спецслужб СНГ. Потом у Путина оперативное совещание с членами Совбеза. А вечером готовится к завтрашнему выступлению на «Валдае», — рассказал Песков.

Предыдущее совещание Совбеза прошло 19 октября. На нем президент объявил о введении в новых российских регионах военного положения. В Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях был введен «средний уровень реагирования», который подразумевает усиление охраны общественного порядка, особый режим работы объектов коммуникаций и связи, энергетики и транспорта, особый режим въезда на территорию и выезда с нее, ограничение работы транспорта.

В других регионах Центрального и Южного федеральных округов введен режим повышенной готовности, руководители могут проводить мероприятия по территориальной обороне и защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, а также осуществлять «полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей» армии, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения. В остальных регионах власти ввели уровень базовой готовности.