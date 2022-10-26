МВД с 1 марта перестанет наносить штрих-код на водительские права

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МВД планирует отказаться от практики нанесения на водительские права штрих-кодов. Проект ведомственного приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

«При оформлении водительского удостоверения исключается необходимость формирования штрих-кода на оборотной его стороне в связи с тем, что ‎в настоящее время данный штрих-код не используется для считывания информации», — говорится в пояснительной записке к проекту приказа.

Нововведение может вступить в силу с 1 марта следующего года. Штрих-код, о котором идет речь, находится на оборотной стороне водительских прав. Он призван помогать сотрудникам полиции бороться с фальшивыми документами — с его помощью можно определить, настоящий документ или поддельный.

При этом до конца года в России планируется начать внедрение электронных водительских прав. Госавтоинспекция разрабатывает их совместно с Министерством цифрового развития.

Кроме того, в электронный формат планируется перевести свидетельства регистрации транспортного средства (СТС). СТС продолжат оформлять и в бумажном виде при сделках, но электронный вариант документа будет подчеркивать законность сделки.