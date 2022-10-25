Минобороны получило часть бухты Золотой Рог в пользование на 20 лет

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче в пользование Минобороны части акватории бухты Золотой Рог на востоке России на 20 лет. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Предоставить Минобороны России на 20 лет в обособленное водопользование часть акватории бухты Золотой Рог пролива Босфор Восточный залива Петра Великого Японского моря <...> для обеспечения обороны страны и безопасности государства», — сказано в распоряжении.

В приложении к документу указаны координаты границ, в пределах которых Минобороны может осуществлять свою деятельность.

Часть акватории передадут в пользование при условии, что она не будет использоваться для других целей, в том числе для разведения рыб, рыболовства и отдыха.

Распоряжение обязывает ведомство содержать гидротехнические и иные сооружения, необходимые для использования объекта, в исправном состоянии.

Минобороны также запрещено проводить работы, которые могут спровоцировать изменение естественного состояния водного режима (уровня, объемов воды и т.д.) и загрязнить акваторию. Министерство должно самостоятельно собирать, хранить и утилизировать отходы производства и потребления, загрязненные воды. При этом власти получат право отслеживать ситуацию с экологией на объекте и посещать его.

Читайте на РБК Pro Pro Кто из золотодобытчиков сможет выстоять под давлением санкций Кто из золотодобытчиков сможет выстоять под давлением санкций Статьи Pro Скрытая угроза: как компании проводят «тихие сокращения» Скрытая угроза: как компании проводят «тихие сокращения» Статьи Pro Какая простая ежедневная привычка поможет отодвинуть старость Какая простая ежедневная привычка поможет отодвинуть старость Исследования Pro Инфляция в Турции достигла 83%. Что будет с экономикой страны Инфляция в Турции достигла 83%. Что будет с экономикой страны Прогнозы Pro Сотрудники-бульдозеры: чем они опасны и как их обуздать Сотрудники-бульдозеры: чем они опасны и как их обуздать Инструкции Pro Какая тактика родителей поможет разрешить большинство ссор между детьми Какая тактика родителей поможет разрешить большинство ссор между детьми Инструкции Pro 10 лет тюрьмы за срыв гособоронзаказа — изменения в УК РФ 10 лет тюрьмы за срыв гособоронзаказа — изменения в УК РФ Статьи Pro Что ожидает телеком-рынок по итогам 2022 года Что ожидает телеком-рынок по итогам 2022 года Прогнозы

Другим распоряжением Мишустин передал в пользование Минобороны часть акватории бухты Промежуточная в Уссурийском заливе на тех же условиях.