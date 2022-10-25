Минобороны получило часть бухты Золотой Рог в пользование на 20 лет
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче в пользование Минобороны части акватории бухты Золотой Рог на востоке России на 20 лет. Документ опубликован на портале правовой информации.
«Предоставить Минобороны России на 20 лет в обособленное водопользование часть акватории бухты Золотой Рог пролива Босфор Восточный залива Петра Великого Японского моря <...> для обеспечения обороны страны и безопасности государства», — сказано в распоряжении.
В приложении к документу указаны координаты границ, в пределах которых Минобороны может осуществлять свою деятельность.
Часть акватории передадут в пользование при условии, что она не будет использоваться для других целей, в том числе для разведения рыб, рыболовства и отдыха.
Распоряжение обязывает ведомство содержать гидротехнические и иные сооружения, необходимые для использования объекта, в исправном состоянии.
Минобороны также запрещено проводить работы, которые могут спровоцировать изменение естественного состояния водного режима (уровня, объемов воды и т.д.) и загрязнить акваторию. Министерство должно самостоятельно собирать, хранить и утилизировать отходы производства и потребления, загрязненные воды. При этом власти получат право отслеживать ситуацию с экологией на объекте и посещать его.
Другим распоряжением Мишустин передал в пользование Минобороны часть акватории бухты Промежуточная в Уссурийском заливе на тех же условиях.
Залив Петра Великого, где расположены обе бухты, находится в Японском море, на его побережье стоит Владивосток.
Уссурийский залив занимает северо-восточную часть залива Петра Великого. В северо-западной части находится Амурский залив. Залив Босфор Восточный соединяет их между собой.