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В Совфеде объяснили сокращение трансфертов в каждый пятый регион

Здание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Сокращение объема трансфертов в несколько регионов не повлияло на общую поддержку российских субъектов, заявила изданию «СенатИнформ» первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова.

Так она прокомментировала вывод аналитиков рейтингового агентства АКРА, о котором написал РБК. Согласно их подсчетам, за девять месяцев текущего года Минфин сократил объем трансфертов в каждый пятый российский регион по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

«Что касается сокращения поступления средств, то они рассчитываются по нормативам, и там, где нужно было больше этой субвенции, те именно субъекты ее и получили, поэтому на общую поддержку это не повлияло», — заявила Перминова.

Сенатор также отметила, что в этом году были увеличены субсидии регионам на конкретные мероприятия, в том числе на реализацию нацпроектов. По словам Перминовой, объем полученных средств зависел от заявки самих субъектов — запрос они обосновывали документально.

При проведении анализа АКРА опиралось на оперативные данные, опубликованные на Едином портале бюджетной системы России. Согласно им, сильнее всего, больше чем на треть, поступления сократились в Калининградскую и Магаданскую области, снижение объемов также зафиксировано в Москве (на 32%), Санкт-Петербурге (на 18%), Новосибирской (минус 13%), Белгородской (минус 12%) и Тульской (минус 11%) областях.

Совокупный объем трансфертов в регионы увеличился на 12% год к году, в первую очередь за счет целевых субсидий, говорится в материалах АКРА.

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