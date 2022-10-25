Байден ошибся в имени нового премьера Великобритании

Риши Сунак (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Президент США Джо Байден по ошибке назвал нового британского премьера Риши Сунака «Раши Сануком», передает Politico.

Американский лидер оговорился на мероприятии в Вашингтоне, которое прошло 24 октября и было посвящено главному индуистскому празднику Дивали, или Фестивалю огней.

«Только сегодня мы получили новости о том, что Раши, Раши Санук теперь премьер-министр [Великобритании]. Довольно поразительно. Революционная веха. И это важно», — сказал Байден.

Сунак официально был назначен премьер-министром 25 октября. Он пришел на смену Лиз Трасс, которая ушла в отставку из-за ошибок в экономической политике.

Сунаку 42 года, он индийского происхождения. Его родители — пенджабские индусы. Они иммигрировали в Великобританию из Восточной Африки, куда в свою очередь их родители перебрались в колониальные времена из Индии.