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Байден ошибся в имени нового премьера Великобритании

Президент США Байден ошибся в имени нового премьера Великобритании Сунака
Риши Сунак
Риши Сунак (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Президент США Джо Байден по ошибке назвал нового британского премьера Риши Сунака «Раши Сануком», передает Politico.

Американский лидер оговорился на мероприятии в Вашингтоне, которое прошло 24 октября и было посвящено главному индуистскому празднику Дивали, или Фестивалю огней.

«Только сегодня мы получили новости о том, что Раши, Раши Санук теперь премьер-министр [Великобритании]. Довольно поразительно. Революционная веха. И это важно», — сказал Байден.

Сунак официально был назначен премьер-министром 25 октября. Он пришел на смену Лиз Трасс, которая ушла в отставку из-за ошибок в экономической политике.

Сунаку 42 года, он индийского происхождения. Его родители — пенджабские индусы. Они иммигрировали в Великобританию из Восточной Африки, куда в свою очередь их родители перебрались в колониальные времена из Индии.

Теги
Персоны
Риши Сунак Великобритания премьер-министр Джо Байден США ошибка оговорки

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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