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Минпромторг предложил включить в проект tax free еще четыре региона

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Минпромторг предложил включить в пилотный проект tax free еще четыре российских региона — Забайкальский и Красноярский края и Амурскую и Иркутскую области, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке сказано, что расширить географию эксперимента нужно «для стимулирования притока иностранных туристов и их финансовых трат». Предполагается, что список мест действия tax free в новой редакции будет состоять из приграничных с Китаем зон.

По данным Минпромторга, в прошлом году и первой половине 2022 года доля покупок граждан Китая по чекам tax free составила около 40%. В ведомстве считают, что «необходимо расширять туристический поток в данном направлении» в связи с решением Евросоюза закрыть свое небо для российских самолетов и ответных мер со стороны Москвы.

Россия начала тестировать систему tax free с апреля 2018 года. Она позволяет иностранным гражданам, кроме туристов из стран Евразийского экономического союза, возвращать НДС с покупок, совершенных на территории страны. Для возврата денег иностранцы должны предоставить оператору tax free в аэропорту паспорт, товар и чек. Проект распространяется на покупку техники, одежды, ювелирных изделий, книг, продуктов питания, но не касается покупок алкоголя и табака.

Проект действует в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Калининградской, Новгородской, Нижегородской, Ростовской, Волгоградской, Самарской и Свердловской областях, а также в Краснодарском, Хабаровском и Приморском краях, Татарстане и Мордовии. Действие проекта неоднократно продлевалось. В октябре Минпромторг предложил продлить проект еще на год, до 31 декабря 2023 года.

Теги
tax free Минпромторг Китай Забайкальский край Красноярский край Амурская область Иркутская область
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