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«Яндекс» выпустит свои первые телевизоры с «Алисой»

«Яндекс» начнет продавать свои первые «умные» телевизоры с «Алисой» 8 ноября
«Яндекс» разработал собственные телевизоры. Безрамочные устройства будут оснащены голосовой помощницей — «Алисой» и могут интегрироваться в систему «умный дом»
«Яндекс» YNDX ₽1 988,8 +0,78% Купить

«Яндекс» разработал линейку «умных» телевизоров с голосовым помощником «Алиса», сообщили РБК в пресс-службе компании.

«Это устройство с голосовым ассистентом внутри и разрешением 4K Ultra HD, где пользователям доступен огромный выбор фильмов и сериалов различных онлайн-кинотеатров, видео из интернета и телеканалы», — говорится в сообщении.

«Алиса» будет помогать пользователям включать и выключать телевизор, искать фильмы и сериалы, делать громче или тише, ставить на паузу и выполнять другие команды.

Первые две модели «умных» устройств начнут продаваться 8 ноября.

Фото:Яндекс Фото:Яндекс Фото:Яндекс Фото:Яндекс

У экранов телевизоров «Яндекса» нет рамок, устройство снабжено металлическими контрастными ножками. Порты подключения расположены на задней крышке телевизора. Телевизоры будут доступны в двух размерах — с диагональю экрана 43 дюйма (109,2 см) и 50 дюймов (127 см).

Всего в линейке будет шесть моделей, оставшиеся четыре появятся в продаже в первой половине 2023 года.

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Матрицы «умных» телевизоров «Яндекса» имеют высокую контрастность — 5000:1. Благодаря этому показателю динамические сцены в фильмах получаются четкими, а статичные — яркими и естественными, обещает компания. Технология Dolby Audio, использованная в устройстве, в также производственные настройки телевизора призваны обеспечить объемный многоканальный звук.

В компании уточнили, что «умный» телевизор будет частью экосистемы устройств с «Алисой» и сможет работать как с голосовыми командами через пульт, так и в паре с «Яндекс.Станцией».

Свое первое «умное» устройство — колонку «Яндекс.Станция» — компания выпустила в 2018 году, в декабре того же года компания представила свой первый телефон. До этого момента компания была сосредоточена на выпуске программного обеспечения. В 2019 году компания объявила о запуске системы «умного дома», которым пользователь управляет с помощью «Алисы». Для управления «умным домом» «Яндекс» выпустил сразу три собственных устройства: «умную» лампочку, «умный» пульт и «умную» розетку.

Пульт позволяет управлять голосом устройствами с ИК-портом — телевизорами и кондиционерами. Розетка делает «умными» любые электроприборы — даже выпущенные много лет назад. Например, к ней можно присоединить старый вентилятор, чтобы включать его голосом. «Умные» лампочки позволяют управлять освещением в доме.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
«Яндекс» Телевизоры «Алиса»
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