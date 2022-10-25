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В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу

Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу, следует из данных мониторинговых ресурсов. Она была объявлена в 10:28 по местному времени (совпадает с московским).

Воздушная тревога в Киеве и других регионах объявляется ежедневно с 10 октября, когда российское Минобороны впервые отчиталось о массированной атаке по украинской инфраструктуре. Удары продолжились и в последующие дни.

После сообщений о воздушной тревоге местные власти регулярно отчитываются о ракетных ударах по объектам энергетической инфраструктуры. Из-за этого во всех регионах страны возникают перебои с электричеством, а также проблемы с водоснабжением и связью. Жителей страны призывают экономить электроэнергию; с подобной просьбой к гражданам обращался и президент Украины Владимир Зеленский. По оценке Министерства энергетики страны, в результате ударов повреждено до 40% объектов энергетической инфраструктуры, а также мощности тепловой генерации. Энергетики рекомендуют гражданам снизить потребление электроэнергии утром, с 6:00 до 11:00, и вечером, с 17:00 до 23:00.

25 октября «Укрэнерго» сообщило, что вводит график ограничений энергопотребления для промышленных потребителей по всей Украине, сообщает «Страна». Кроме того, по распоряжению оператора энергетической системы страны в Киеве начнут регулярные веерные отключения света, чтобы предотвратить аварии.

Теги
Киев Киевская область Украина Воздушная тревога
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