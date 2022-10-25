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На Дальнем Востоке заявили об остановке торговли с КНДР

Глава дальневосточной таможни Ладыгин: торговля с КНДР остановлена ввиду ограничений ООН
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Торговля между Россией и Северной Кореей не ведется в том числе из-за санкций, наложенных на последнюю Организацией Объединенных Наций, заявил начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин.

«Мы не торгуем с Северной Кореей никак в силу тех ограничений, которые были наложены ООН на Северную Корею. Возможно было поставлять туда продукты питания, медикаменты. Остальное — мы с ними не торговали. Надеюсь, что откроется граница, посмотрим, какие товары будут востребованы Северной Кореей», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

В начале сентября во время Восточного экономического форума посол КНДР в России Син Хон Чхоль на встрече с приморским губернатором Олегом Кожемяко анонсировал открытие границ между странами и возобновление железнодорожного сообщения (было прекращено в феврале 2020-го из-за коронавируса) в сентябре, однако пока этого не произошло.

Как уточнил Ладыгин, вероятно, пункт пропуска «Хасан» — «Туманган» между странами откроется до конца октября, однако вопрос решается корейской стороной, пишет ТАСС.

Теги
КНДР Северная Корея торговля
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