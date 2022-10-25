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Apple впервые решила поднять цены на Apple Music и Apple TV+

Apple AAPL $149,71 +0,15% Купить
Фото: Diego Thomazini / Shutterstock
Фото: Diego Thomazini / Shutterstock

Американская компания Apple решила на $1–2 повысить стоимость подписок на свои музыкальные и телевизионные сервисы, сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на заявление компании. Газета отмечает, что это первое повышение с момента запуска сервисов.

Подписка на Apple Music теперь будет стоить $10,99 в месяц (подорожала на 1$); семейная подписка стала дороже на $2 (теперь $16,99). Подписка на Apple TV+ отныне обойдется в $5,99 в месяц (стала дороже на $1). Кроме того, поднялась цена на подписку Apple One, которая дает доступ сразу ко всем сервисам: на персональную — на $2, до $14,95 в месяц, и на семейную — на $3, до $22,95 в месяц.

Компания отметила, что повышение цен связано с «увеличением лицензионных расходов»; кроме того, это даст артистам возможность получать больший доход. FT отмечает, что подорожание подписок также вызвано инфляцией в США.

Газета указывает, что ранее сервисы-конкуренты продуктов Apple также пошли на повышение цен: такой шаг в США сделали, в частности, Amazon, Netflix, Disney Plus, Hulu. FT прогнозирует, что скоро поднимет цены и музыкальный сервис Spotify, который пока не увеличивал стоимость подписок с момента запуска.

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