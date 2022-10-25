Президент Хорватии отказался участвовать в «Крымской платформе» и встречаться с Пелоси

Президент Хорватии отказался от встречи с Пелоси фразой «не могу и точка»

Зоран Миланович заявил, что форум «Крымская платформа» проходит на парламентском уровне. Поэтому с Пелоси должен встречаться глава хорватского парламента.

Президент Хорватии Зоран Миланович отказался встречаться со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси, сославшись на то, что она не представляет исполнительную власть. Об этом пишет газета Vecernji list.

Пелоси должна представлять США на первой парламентской встрече «Крымской платформе» в Загребе. Мероприятие запланировано на 25 октября.

Миланович заявил, что через две недели в мире «вообще все изменится». «Она не представитель исполнительной власти. <...> Все равно через две недели состояться выборы в Конгресс, и я уверен, Республиканцы одержат победу», — сказал он.

При этом Миланович не исключил, что мог бы встретиться с представителем США, однако на более высоком уровне. «С ней не могу и точка», — заключил хорватский политик.

Также Миланович отказался участвовать в самом форуме. По его словам, это парламентская инициатива, и в форуме должны участвовать главы парламентов, а не государств.

Первый форум «Крымская платформа» состоялся 23 августа 2021 года. Согласно принятой декларации, он должен стать площадкой по координации усилий международного сообщества для возвращения полуострова в состав Украины. В прошлом году на форум пригласили президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис, однако они отказались приехать.