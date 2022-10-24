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ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области получат телефонный код +7

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области получат телефонные номера, начинающиеся с +7, сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Правительство работает над поручением Путина «по воссоединенным территориям», сказал Чернышенко. «Прежде всего, конечно, восстановление сетей связи. <...> Мы выделили емкости под цифру +7 для телефонных номеров», — заявил он.

Чернышенко сообщил также, что в четырех регионах откроются отделения ВГТРК.

«Самое главное, что мы передаем готовые ИT-решения, ИT-технологии, для того чтобы можно было подключить к порталу госуслуг и государственным информационным системам и новые территории», — сказал вице-премьер.

Указ о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России был подписан 5 октября. Власти республик Донбасса еще в мае говорили, что жителям присвоят для мобильного номера код +7, следующие цифры — 949 для ДНР и 959 для ЛНР. Код +7 действует в России и Казахстане, а также непризнанных Абхазии и Южной Осетии. Телефонный код Украины — +380.

Теги
Персоны
Дмитрий Чернышенко ДНР ЛНР Херсонская область Запорожская область Военная операция на Украине телефонный код

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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