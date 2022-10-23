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МЧС сообщило, что разбившийся в Иркутске Су-30 выполнял учебный полет
МЧС: разбившийся в Иркутске истребитель Су-30 выполнял учебный полет
В микрорайоне Ново-Ленино города Иркутска на частный жилой дом упал истребитель Су-30. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МЧС.
«Во время испытательного полета потерпел крушение самолет Су-30. Самолет упал в городской черте, в секторе частной застройки. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, информация уточняется», — говорится в сообщении.
Самолет упал на частный двухэтажный жилой дом по улице Вторая Советская. Произошел пожар на площади 200 кв. м.
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