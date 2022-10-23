Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 59,84 (-0,6) Инвестиции, 21 окт, 16:15
Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 61,2 (-0,31) Инвестиции, 21 окт, 16:15
Появилось видео с места падения Су-30 на дом в Иркутске Общество, 14:18
МЧС сообщило, что разбившийся в Иркутске Су-30 выполнял учебный полет Общество, 14:12
Johnson & Johnson превзошел ожидания инвесторов. Брать ли акции сейчас Pro, 14:08
Морозов и Нарижный выиграли первый этап Кубка России в танцах на льду Спорт, 14:02
Топ-6 направлений медтуризма в России Партнерский проект, 14:00
В Иркутске истребитель Су-30 упал на двухэтажный дом Политика, 13:48
Шойгу обсудил с главой Минобороны Франции ситуацию на Украине Политика, 13:46
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
Глава UFC назвал невероятной победу Махачева над Оливейрой Спорт, 13:28
Сколько триллионов долларов нужно для достижения углеродной нейтральности РБК и Сбер, 13:14
Ничушкин провез шайбу через всю площадку и забил победный гол. Видео Спорт, 13:02
Саркози счел правильным решение Макрона общаться с Путиным Политика, 12:53
Курский губернатор сообщил о создании двух линий обороны Политика, 12:42
Экс-глава Минфина Британии выдвинул свою кандидатуру на пост премьера Политика, 12:39
Как Махачев стал чемпионом и «засудили» Яна. Лучшие моменты UFC 280 Спорт, 12:32
Общество ,  

МЧС сообщило, что разбившийся в Иркутске Су-30 выполнял учебный полет

МЧС: разбившийся в Иркутске истребитель Су-30 выполнял учебный полет

Video

В микрорайоне Ново-Ленино города Иркутска на частный жилой дом упал истребитель Су-30. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МЧС.

«Во время испытательного полета потерпел крушение самолет Су-30. Самолет упал в городской черте, в секторе частной застройки. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, информация уточняется», — говорится в сообщении.

Самолет упал на частный двухэтажный жилой дом по улице Вторая Советская. Произошел пожар на площади 200 кв. м. 

Материал дополняется

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter