МЧС сообщило, что разбившийся в Иркутске Су-30 выполнял учебный полет

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В микрорайоне Ново-Ленино города Иркутска на частный жилой дом упал истребитель Су-30. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МЧС.

«Во время испытательного полета потерпел крушение самолет Су-30. Самолет упал в городской черте, в секторе частной застройки. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, информация уточняется», — говорится в сообщении.

Самолет упал на частный двухэтажный жилой дом по улице Вторая Советская. Произошел пожар на площади 200 кв. м.

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