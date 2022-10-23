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«Известия» узнали возможных участников тестирования цифрового рубля

«Известия» узнали, какие компании планируют участвовать в тестировании цифрового рубля

В следующем этапе тестирования цифрового рубля хотят участвовать Московский кредитный банк, Россельхозбанк, Райффайзенбанк, Tele2 и ряд других компаний. Об этом их представители рассказали «Известиям». Первый этап пилотирования начался в 2022 году, в нем принимают участие 12 банков.

МКБ, Россельхозбанк и компания «Лайтхаус», которая занимается разработкой цифровой финансовой экосистемы, уже подали заявки на участие в пилотировании. МКБ уже получил подтверждение от Центробанка, заявили в компании.

В Россельхозбанке рассматривают возможность подключиться к пилоту в первом или втором квартале следующего года. В пресс-службе банка добавили, что с его стороны может потребоваться дальнейшая доработка системы дистанционного банковского обслуживания.

В Райффайзенбанке также изъявляли желание участвовать в тестировании. В кредитной организации считают, что цифровой рубль позволит клиентам проводить офлайн-расчеты с возможностью восстановить деньги при потере устройства, автоматически исполнять платежи по договорам, а также ускорит процессы при работе с токенизированными активами.

Подать заявку на участие в пилоте во втором полугодии следующего года планирует инвестиционная компания «Финам» — там намерены протестировать функции открытия кошельков, переводы между клиентами, а впоследствии и оплату услуг, сообщил руководитель управления развития клиентского сервиса компании Дмитрий Леснов. Кроме того, к проекту может присоединиться «БКС Мир инвестиций».

Оператор Tele2 также заинтересован в участии в пилоте — в компании хотят протестировать оплату связи, товаров и нетелеком-услуг через кошелек для цифрового рубля, привязанный к счету мобильного телефона. По мнению представителей компании, новая валюта повысит доступность, а также снизит стоимость платежей, переводов для физлиц и бизнеса.

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Разработку цифрового рубля ЦБ анонсировал в конце 2021 года. Это не отдельная криптовалюта, а официальная денежная единица, но в другой форме. Предполагается, что цифровые рубли будут храниться в специальном кошельке в ЦБ, а доступ к нему будут обеспечивать коммерческие банки (через личные кабинеты на сайтах, в приложениях и т.д.).

Кроме того, это позволит проводить сделки со странами, которые также будут запускать национальную цифровую валюту, в частности государствами ЕАЭС и СНГ, говорили в Центробанке. В связи с отключением российских банков от международной платежной системы SWIFT с этим возникали сложности.

Тестирование на реальных клиентах планируется начать в апреле следующего года.

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цифровой рубль Банки Россельхозбанк Tele2 МКБ
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