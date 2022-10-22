Первого главу ВГТРК Попцова похоронили на Ваганьковском кладбище

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Олега Попцова, первого председателя ВГТРК, похоронили на Ваганьковском кладбище, сообщили РБК в ВГТРК. Похороны Попцова прошли после прощания на Шабаловке, уточнили в компании.

О смерти Попцова сообщил депутат Госдумы Евгений Попов: «Умер Олег Максимович Попцов. Один из родоначальников российского телевидения. Ему было 88 лет. Царствие небесное», — написал он в своем телеграм-канале.

На пост председателя ВГТРК Попцова назначили в 1990-м. Его уход с поста связан с неодобрением ввода войск в Чечню в 1996 году. С 2000 по 2005 год Попцов был гендиректором телеканала «ТВ Центр». С 2006-го он занимал пост советника гендиректора ВГТРК Олега Добродеева.