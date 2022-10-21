Мишустин назначил кураторов по развитию технологий

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 60,44 (+0,33) Инвестиции, 20 окт, 16:00
Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 61,5 (-0,09) Инвестиции, 20 окт, 16:00
Минобороны сообщило о срыве двух попыток наступления ВСУ под Херсоном Политика, 13:35
В Кремле не обсуждали увеличение срока срочной службы Общество, 13:33
Песков сообщил, что пока нет понимания по турецкому газовому хабу Политика, 13:33
Что делать, если застрял в лифте Партнерский проект, 13:15
В Кремле осудили арест сына красноярского губернатора Политика, 13:13
Запечатлеть себя: какой получилась выставка провинциальных портретов Стиль, 13:13
Металлурги стали сильнее. Чего ждать от акций НЛМК, ММК и «Северстали» Pro, 13:07
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Количество заболевших COVID второй раз за месяц опустилось ниже 10 тыс. Общество, 13:03
СК проверит мэра украинских Черновцов по статье о «фейках об армии» Политика, 13:01
Вратарь «Сочи» пропустит несколько недель из-за перелома носа Спорт, 12:59
Долговая нагрузка россиян на фоне кризиса снизилась впервые за семь лет Финансы, 12:57
Тегеран призвал граждан Ирана покинуть территорию Украины Политика, 12:55
Как снизить число нетрезвых водителей на дорогах Партнерский проект, 12:52
В «Авито» назвали города, где сильнее всего подорожала аренда жилья Недвижимость, 12:51
Экономика ,  
0 

Мишустин назначил кураторов по развитию технологий

Мишустин назначил кураторов по развитию технологий из числа вице-премьеров
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Глава правительства Михаил Мишустин изменил распределение обязанностей между своими заместителями по курированию высокотехнологичных отраслей. Новые задачи получили пять вице-премьеров.

Так, первый вице-премьер Андрей Белоусов будет координировать работу по развитию технологий, а также отвечать за продвижение перспективных космических систем и сервисов. Вице-премьеру Татьяне Голиковой поручено курировать направление по ускоренному развитию генетических технологий.

Глава Минпромторга Денис Мантуров будет отвечать за развитие технологии новых материалов и веществ. Вице-премьер Александр Новак станет куратором ряда направлений энергетической отрасли: развитие систем накопления энергии, технологий передачи электрической энергии и распределенных интеллектуальных энергосистем, развитие водородной энергетики на основе природного газа и на основе атомной энергии.

Зампред правительства Дмитрий Чернышенко будет отвечать за вопросы развития искусственного интеллекта, современных и перспективных сетей мобильной связи, квантовых вычислений и квантовых коммуникаций, а также новое индустриальное программное обеспечение и коммуникационные интернет-технологии.

«Развитие этих направлений позволит создать новые производства и наладить выпуск продуктов и услуг, которые существенно повысят качество жизни людей. Проекты с использованием сквозных технологий реализуются в рамках соглашений о намерениях между правительством и государственными корпорациями», — говорится в сообщении на сайте правительства.

В конце июля Мишустин закрепил за вице-премьерами высокотехнологичные отрасли, которые им поручено курировать. Белоусов тогда стал куратором развития высокоскоростного транспорта, Виктория Абрамченко — создания систем мониторинга окружающей среды и разработок для агропромышленного комплекса, Голикова — разработок в области генетики, биоинженерии, химической и биологической безопасности.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock NOPEC против OPEC: чем закончится противостояние США и экспортеров нефти
Статьи
Pro
Фото: Андрей Ковалев / РБК «Соль, сахар, мучное и жир — 4 главных врага»: основатель ABBYY — о еде
Статьи
Pro
Фото: Vidar Nordli Mathisen / Unsplash Привычные инструменты продажи жилья перестают работать. Что может помочь
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как производитель «китайской водки» стал самой дорогой компанией КНР
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Просто плохая концентрация или СДВГ: как отличить у взрослого
Статьи
Pro
Болит поясница: комплекс упражнений, чтобы с этим справиться
Видео
Pro
Фото: Wang He / Getty Images Китай не спасает: какие логистические проблемы обрушились на импортеров
Статьи
Pro
Си Цзиньпин идет на третий срок. Как он будет спасать экономику Китая
Статьи

Марату Хуснуллину поручили курировать развитие технологий предотвращения и ликвидации загрязнений природы, Новаку — атомной и водородной энергетики, а также декарбонизации. Чернышенко кроме развития искусственного интеллекта и создания ПО отвечал также за получение наноматериалов. Мантуров стал куратором технологического и атомного надзора, развития технологий в космической отрасли, а также отвечал за сети связи и квантовые сенсоры.

Теги
Персоны
Михаил Мишустин Татьяна Голикова Денис Мантуров Александр Новак Дмитрий Чернышенко Андрей Белоусов высокие технологии

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России

3 марта 1966 года
Материалы по теме
Мишустин распределил между вице-премьерами высокотехнологичные отрасли
Экономика
Бочкарев оценил внедрение «умных» технологий при строительстве больниц
Общество
Мишустин увеличил число замов главы Минэка после упразднения Ростуризма
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter