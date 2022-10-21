Мишустин назначил кураторов по развитию технологий

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Глава правительства Михаил Мишустин изменил распределение обязанностей между своими заместителями по курированию высокотехнологичных отраслей. Новые задачи получили пять вице-премьеров.

Так, первый вице-премьер Андрей Белоусов будет координировать работу по развитию технологий, а также отвечать за продвижение перспективных космических систем и сервисов. Вице-премьеру Татьяне Голиковой поручено курировать направление по ускоренному развитию генетических технологий.

Глава Минпромторга Денис Мантуров будет отвечать за развитие технологии новых материалов и веществ. Вице-премьер Александр Новак станет куратором ряда направлений энергетической отрасли: развитие систем накопления энергии, технологий передачи электрической энергии и распределенных интеллектуальных энергосистем, развитие водородной энергетики на основе природного газа и на основе атомной энергии.

Зампред правительства Дмитрий Чернышенко будет отвечать за вопросы развития искусственного интеллекта, современных и перспективных сетей мобильной связи, квантовых вычислений и квантовых коммуникаций, а также новое индустриальное программное обеспечение и коммуникационные интернет-технологии.

«Развитие этих направлений позволит создать новые производства и наладить выпуск продуктов и услуг, которые существенно повысят качество жизни людей. Проекты с использованием сквозных технологий реализуются в рамках соглашений о намерениях между правительством и государственными корпорациями», — говорится в сообщении на сайте правительства.

В конце июля Мишустин закрепил за вице-премьерами высокотехнологичные отрасли, которые им поручено курировать. Белоусов тогда стал куратором развития высокоскоростного транспорта, Виктория Абрамченко — создания систем мониторинга окружающей среды и разработок для агропромышленного комплекса, Голикова — разработок в области генетики, биоинженерии, химической и биологической безопасности.

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Марату Хуснуллину поручили курировать развитие технологий предотвращения и ликвидации загрязнений природы, Новаку — атомной и водородной энергетики, а также декарбонизации. Чернышенко кроме развития искусственного интеллекта и создания ПО отвечал также за получение наноматериалов. Мантуров стал куратором технологического и атомного надзора, развития технологий в космической отрасли, а также отвечал за сети связи и квантовые сенсоры.