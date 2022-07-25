Мишустин распределил между вице-премьерами высокотехнологичные отрасли

Новые задачи получили семь вице-премьеров. Голикова будет курировать разработки в области генетики, Новак — атомную и водородную энергетику, Чернышенко — разработку искусственного интеллекта

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Глава правительства Михаил Мишустин распределил между вице-премьерами высокотехнологические отрасли, которые они будут курировать, говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.

Первый зампред правительства Андрей Белоусов стал куратором развития высокоскоростного транспорта

Виктория Абрамченко — создания систем мониторинга окружающей среды и разработок для агропомышленного комплекса

Татьяна Голикова — разработок в области генетики, биоинженерии, химической и биологической безопасности

Денис Мантуров — технологического и атомного надзора, развития технологий в космической отрасли, а также будет курировать сети связи и квантовые сенсоры

Александр Новак — атомной и водородной энергетики, декарбонизации

Марат Хуснуллин — технологий предотвращения и ликвидации загрязнений природы

Дмитрий Чернышенко — развития ИИ, создания ПО и получением наноматериалов.

О новых задачах вице-премьеров Мишустин объявил на оперативном совещании. Он подчеркнул, что держать на особом контроле развитие критически значимых технологий и отдельных высокотехнологичных направлений крайне важно «в условиях ограниченного доступа к зарубежной продукции». «В нашей стране есть всё необходимое, чтобы самостоятельно создавать востребованные экономикой и гражданами решения», — подчеркнул премьер. Он также пообещал лично следить за результатами работы вверенных вице-премьерам отраслей.

Мишустин также рассказал о поддержке системообразующих предприятий, столкнувшихся с трудностями из-за санкций. Он напомнил, что для них действует программа временной занятости и уточнил, что период участия в ней будет продлен с трех до шести месяцев. Кроме того, компаниям предоставят субсидию для компенсации расходов на зарплаты.

В июле состав вице-премьеров изменился. 12 июля президент Владимир Путин своим указом увеличил число заместителей председателя правительства с десяти до 11, указав, что одним из них будет глава Минпромторга. Спустя три дня Госдума утвердила назначение действующего министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на эту должность. Тогда же Путин сократил число вице-премьеров снова до десяти, освободив от должности вице-премьера Юрия Борисова, курировавшего в правительстве космос и оборонную промышленность. Он возглавил «Роскосмос», сменив этом посту Дмитрия Рогозина.