В России за неделю упал уровень тревожности

ФОМ: за неделю уровень тревожности у россиян снизился с 67 до 56%

Уровень тревожности резко менялся последние недели. В конце сентября он вырос с 35% до 69%, а теперь упал до 56%

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

По состоянию на 16 октября уровень тревожности в России снизился до 56%, а россиян, отметивших спокойное настроение, стало на 10 п.п. больше (38%), следует из данных опроса Фонда общественного мнения за 14–16 октября.

В исследовании приняли участие 1,5 тыс. респондентов из 53 российских субъектов. Им предлагалось ответить на вопрос о том, какое настроение преобладает в их окружении — спокойное или тревожное.

Неделей ранее тревожность преобладала над спокойствием в соотношении 67 против 28%. Уровень беспокойства резко вырос за неделю с 18 по 25 сентября (с 35 до 69%), спокойных россиян стало вдвое меньше (показатель упал с 57 до 26%).

21 сентября президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. В Минобороны заявили о планах призвать на службу 300 тыс. резервистов. К середине октября власти ряда регионов заявили о выполнении плана по мобилизации, в Москве и Подмосковье мероприятия по призыву прекратились.