В России за неделю упал уровень тревожности
По состоянию на 16 октября уровень тревожности в России снизился до 56%, а россиян, отметивших спокойное настроение, стало на 10 п.п. больше (38%), следует из данных опроса Фонда общественного мнения за 14–16 октября.
В исследовании приняли участие 1,5 тыс. респондентов из 53 российских субъектов. Им предлагалось ответить на вопрос о том, какое настроение преобладает в их окружении — спокойное или тревожное.
Неделей ранее тревожность преобладала над спокойствием в соотношении 67 против 28%. Уровень беспокойства резко вырос за неделю с 18 по 25 сентября (с 35 до 69%), спокойных россиян стало вдвое меньше (показатель упал с 57 до 26%).
21 сентября президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. В Минобороны заявили о планах призвать на службу 300 тыс. резервистов. К середине октября власти ряда регионов заявили о выполнении плана по мобилизации, в Москве и Подмосковье мероприятия по призыву прекратились.