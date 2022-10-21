Британский депутат предупредил об эскалации после инцидента с Су-27
Необходимо избегать эскалации после инцидента над Черным морем, когда российский истребитель Су-27 выпустил ракету около британского самолета, патрулировавшего международное воздушное пространство, заявил депутат от Лейбористской партии британского парламента Люк Поллард, передает газета The Sun.
«Этот инцидент также служит серьезным напоминанием о важности избегать эскалации и просчетов при сохранении единой поддержки Украины со стороны Соединенного Королевства», — сказал Поллард.
29 сентября разведывательный самолет RC-135W Rivet Joint Королевских военно-воздушных сил Британии без вооружения на борту проводил патрулирование над акваторией Черного моря. Сперва его стали сопровождать два российских истребителя Су-27, однако позже один из них выпустил ракету, рассказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес. В итоге российские истребители сопровождали британский самолет около 90 минут.
Глава британского Минобороны сообщил, что после инцидента ВВС Великобритании приостановили патрулирование, а также выразили обеспокоенность в связи со случившимся российскому министру обороны Сергею Шойгу. По словам Уоллеса, российская сторона 10 октября направила ответ, в котором объяснила инцидент технической неисправностью. После этого Великобритания решила возобновить полеты, но в сопровождении истребителей.