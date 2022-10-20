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Вице-мэр Ефимов назвал объем инвестиций в экономику Москвы за пять лет

Фото: пресс-служба КЭПиИЗО
Фото: пресс-служба КЭПиИЗО

Инвестиции в основной капитал Москвы с 2017 по 2021 год составили 20,3 трлн руб. в сопоставимых ценах, рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. При этом за последние десять лет объем инвестиций в экономику города превысил 30 трлн руб.

«Число новых компаний и реализуемых проектов в столице ежегодно растет на фоне развития инфраструктуры города и расширения уже действующих на его территории предприятий. Это способствует постоянному росту инвестиций в основной капитал Москвы», — уточнил вице-мэр.

Ранее Владимир Ефимов говорил, что инвестиции в экономику Москвы за первую половину 2022 года превысили 1,9 трлн руб. Это на 4,4% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

По мнению вице-мэра, увеличению объема инвестиций в экономику столицы способствует также системная и антикризисная поддержка, которую город оказывает бизнесу. Например, Москва выдает предприятиям льготные кредиты и субсидии на развитие производств, присваивает специальные статусы, позволяющие снизить региональную налоговую нагрузку, предоставляет землю в аренду без торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов.

Как отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, столичный бизнес, несмотря на внешние экономические ограничения, продолжает наращивать свою инвестиционную активность.

«Вложения компаний обрабатывающей промышленности в основной капитал за первое полугодие 2022 года выросли в номинальном выражении более чем на 74% по сравнению с предыдущим годом, составив 75,9 млрд руб. За пять лет — с 2017 по 2021 год — такие предприятия суммарно инвестировали 501,4 млрд руб», — уточнил Овчинский.

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В рамках антикризисной помощи бизнесу Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства принимает заявки компаний на получение льготных инвестиционных кредитов. Ставка по ним в июле была снижена на 6 п.п., а максимальный размер кредита увеличен до 3 млрд руб. Средства, полученные в рамках инвесткредита, можно направить на приобретение оборудования, прав на результаты интеллектуальной деятельности и на создание или реконструкцию промышленной инфраструктуры на территории города.

Теги
Москва господдержка бизнеса Инвестиции антикризисные меры налоги Владимир Ефимов
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