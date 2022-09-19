Ефимов назвал нового участника программы аренды земли за ₽1 в год

Фото: пресс-служба КЭПиИЗО

Столица заключила еще с одним инвестором договор на аренду земельных участков по ставке 1 руб. в год. На них появится производственный комплекс, где одновременно разместятся четыре предприятия. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, это производство появится в Зеленограде и будет выпускать различные виды строительной продукции. Компания планирует инвестировать в этот проект 2,25 млрд руб., добавил Ефимов.

Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что современный промышленный комплекс будет построен в Восточной коммунальной зоне Зеленограда. Он разместится на территории размером 17 га, а общая площадь строений составит 80 тыс. кв. м. Договор заключен с группой компаний ФСК сроком на пять лет и относится к категории МаИП — масштабного инвестиционного проекта.

Застройщик начнет возведение объекта в 2023 году, готовая продукция появится на этих предприятиях уже к концу 2025 года. По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, комплекс объединит в себе несколько предприятий — по выпуску керамических изделий, архитектурного бетона и кирпича, а также заводы для изготовления кемперов, элементов благоустройства, светопрозрачных конструкций и конвейерное производство сантехнических модулей для домов. Эффект для рынка труда составит 660 новых рабочих мест.

Владимир Ефимов подчеркнул, что выделение земли по ставке 1 руб. в год в Зеленограде — это уже восьмой договор между Москвой и предпринимателями для реализации масштабных инвестпроектов (МаИП) на льготных условиях. Город выделяет землю для расширения существующих и создания новых производств начиная с марта 2022 года.

Так, в результате реализации МаИПов по ставке 1 руб. в год в Бирюлеве Западном и Хорошевском районах появятся пищевые производства, в Нагатино-Садовниках — инженерный комплекс, в районе Останкино предусмотрен приборостроительный центр, в Молжаниновском районе — производственный комплекс, в районе Соколиной Горы — завод музыкальных инструментов, а в Покровском-Стрешневе — строительное производство.