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МИД отверг планы по закрытию дипмиссий в западных странах

Замглавы МИД Иванов: планов сворачивать дипмиссии в западных странах нет
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Москва не планирует закрывать диппредставительства в западных странах, равно как и увеличивать число сотрудников в них, заявил заместитель главы российского МИДа Евгений Иванов, передает «РИА Новости».

«У нас и так сейчас минимальное везде количество, а в ряде стран европейских уже никакого количества не осталось, кроме посла. Поэтому там уже некуда уменьшать количество, только если вообще закрывать», — добавил он.

В то же время Россия планирует открывать новые генеральные консульства в ряде государств, в том числе в странах Азии, Африки и СНГ. «Есть идеи по открытию новых генконсульств в странах, где большое количество наших туристов находится постоянно или где проживают люди», — сказал Иванов.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не видит смысла сохранять прежнее дипломатическое присутствие в западных странах, а российские дипломаты работают там в сложных условиях. Он также говорил, что министерство проводит географическую переориентацию своей деятельности как за рубежом, так и в центральном аппарате.

До этого Лавров не раз обвинял Запад в выстраивании железного занавеса. При этом он заверял, что Россия не будет переживать по этому поводу и найдет возможность развиваться в новых условиях.

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