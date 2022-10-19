Треть работодателей заявила о готовности повысить зарплату сотрудникам

О готовности повысить зарплату сотрудникам в IV квартале 2022 года заявили представители 32% компаний. Это следует из опроса, который провели сервисы «Работа.ру» и «Сберподбор» (есть в распоряжении РБК).

Из 32%, готовых повысить зарплату, 8% собираются увеличить зарплату всем сотрудникам, а 14% повысят только части рабочих.

«Чаще повышать зарплаты планируют работодатели из сфер агропрома и производства, а также компании из отрасли логистики и транспорта. Повысить зарплаты части сотрудников готовы компании из агропрома и работодатели из сферы IT и телекома», — говорится в исследовании.

30% респондентов заявили, что пока не приняли окончательного решения по поводу повышения зарплат. 44% вообще не планируют повышать зарплату сотрудникам. Еще 3% заявили, что и вовсе собираются снизить заработную плату.

Половина опрошенных представителей бизнеса планируют повысить зарплаты сотрудников на 10–20%. 42% готовы увеличить зарплаты в пределах 10%. Еще 4% респондентов отметили готовность поднять зарплату на 30–40%, а 3% — на 40-50% от текущего дохода сотрудника. Повысить доход сотрудников на 20–30% планирует 1% опрошенных представителей бизнеса.

Сервисы провели два опроса в октябре во всех округах России. В первом, в котором выяснился процент компаний, собирающихся поднять зарплаты, насчитывал 1000 респондентов. Второй с уровнем повышения зарплат насчитывал уже 320 респондентов.