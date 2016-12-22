В Финляндии из-за неполадок отключился энергоблок АЭС «Олкилуото»
Общество, 09:41
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В Финляндии из-за неполадок отключился энергоблок АЭС «Олкилуото»
Первый энергоблок атомной электростанции «Олкилуото» отключился из-за отказа турбины. Об этом сообщает Ilta-Sanomat со ссылкой на компанию-оператора АЭС Teollisuuden voima (TVO).
Поздно вечером 1 октября «Олкилуото-1» отключилась от финской государственной электросети. Инцидент не повлиял на ядерную безопасность объекта.
Станция расположена в городе Эурайоки в области Сатакунта на западе Финляндии. Ее мощность – 1760 МВт, на ней оборудованы два энергоблока. Работа АЭС «Олкилуото» стартовала в 1978 году.