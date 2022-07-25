КНДР обвинила США в «биологическом терроризме» на Украине

США ответственны в «биологическом терроризме», проведении экспериментов с патогенами на территории Украины и других стран и в распространении инфекционных заболеваний. Об этом говорится в статье северокорейского государственного Центрального телеграфного агентства (ЦТАК).

«США установили множество биолабораторий в десятках стран и регионов мира, включая Украину, активно ускоряют разработку биохимического оружия, угрожающего жизни и безопасности человечества», — говорится в сообщении.

По данным КНДР, Соединенные Штаты проверяли «эффективность особого патогена для ведения бактериологической войны» в Корее во время боя в 1951 году.

ЦТАК также отмечает, что точки вспышки эпидемий заболеваний, которые возникали в последние годы в мире, якобы совпадают с места расположения американских биолабораторий, при этом конкретные места в статье не приводятся.

В начале марта начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов в ходе брифинга также сообщил, что на Украине была сеть из 30 биологических лабораторий, которые работали по заказу Пентагона. По его словам, речь шла в том числе о сборе и вывозе в США штаммов опасных микроорганизмов и изучении потенциальных агентов биологического оружия.



О наличии на Украине 26 американских биолабораторий заявили в МИД Китая. По данным внешнеполитического ведомства, там хранятся опасные вирусы. Кроме того, заявили в Пекине, США могут использовать эти лаборатории для разработки биологического оружия.

В США, а также президент Украины Владимир Зеленский заявляли, что не занимаются разработкой биологического оружия. Госдепартамент США назвал обвинения Москвы в адрес Вашингтона о разработке биологического оружия на Украине дезинформацией.