Журфак МГУ отчислил студенток после конфликта в чате из-за футболки c Z
Двоих студентов журфака МГУ отчислили и пятерым объявили выговор из-за «недопустимого поведения в публичном пространстве», сообщил РБК пресс-секретарь факультета Андрей Кленин. Такое решение было принято этической комиссией и комиссией по студенческим делам.
«Студентами были допущены нарушения устава Московского университета, в особенности пункта 54 правил внутреннего распорядка МГУ имени М.В.Ломоносова, согласно которому студенты должны быть дисциплинированными, вести себя достойно, оправдывая высокое звание учащегося Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, находясь как в университете, так и на улице и в общественных местах», — пояснил Кленин. По его словам, комиссия решила, что поведение студентов было недостойным, также они нарушили правила внутреннего распорядка. «Коммерсантъ» со ссылкой на членов студенческого комитета сообщил, что отчислили двух студенток третьего курса.
Отчисление связано с конфликтом студенток с однокурсником Степаном Антроповым, который сделал фото с российским флагом и в футболке с буквой Z на главной лестнице факультета. Он участвовал в митинге в поддержку референдумов 23 сентября на Манежной площади, а затем пришел на факультет, где и сделал фото, из-за которого начался конфликт с другими студентами, сообщил студент в эфире RT. Как сообщила «Новая газета. Европа» со ссылкой на учащихся вуза, когда Антропов пришел на факультет в футболке с символикой и флагом, студенты вызвали охрану, поскольку политические акции в стенах университета запрещены.
В групповых чатах обучающиеся начали критиковать его акцию. Среди аргументов было то, что студент высказал свою позицию в стенах факультета. Газета также сообщила, что на заседании комиссии по студенческим делам большинство проголосовали против отчисления студенток, но «за» выступила декан Елена Вартанова.
Позднее скрины из чатов распространились по телеграм-каналам, в частности, их репостнул телеведущий Владимир Соловьев. Также о «травле» на журфаке сообщал телеканал RT, где, как отмечала «Новая газета. Европа», студент проходил практику. Как выяснилось, скрины из чата передал другой студент факультета, Марк Лужковый, который работает на RT.
Вартанова на своей странице во «ВКонтакте» выразила сожаление, «что в социальных сетях некоторые студенты так громко высказали непонимание и неприятие патриотической позиции третьекурсника Степана Антропова». Она назвала недопустимым «публичное отрицание поддержки нашего государства». Декан заявила, что осуждает «хейт», агрессию и использование нецензурной лексики нашими студентами, даже в личных аккаунтах в социальных сетях».
После случившегося вопрос вынесли на заседание этической комиссии факультета, указала Вартанова.