Губернатор Самарской области подарил Путину фотографии жен участников СВО

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подарил президенту России Владимиру Путину альбом с фотографиями жен участников специальной военной операции в кителях. Видеозапись встречи опубликовала пресс-служба Кремля.

По словам губернатор региона, женщины сами проявили инициативу и провели выставку фотографий на улицах Самары.

Специальная военная операция началась 24 февраля и продолжается до сих пор. Объявляя о ее начале, Путин заявил, что цель операции — «демилитаризация и денацификация Украины». Весной стороны попытались провести переговоры, однако они увенчались соглашениями.

В сентябре президент Путин объявил в России частичную мобилизацию. Тогда же прошли референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, по данным местных ЦИК, большинство жителей выступили за вхождение в состав России.

На Украине итоги референдума не признали. Президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому Украина отказывается вести переговоры с Москвой, пока президентом России является Владимир Путин.