В Свердловской области два подростка сожгли 69-летнюю женщину

Фото с осмотра места происшествия (Фото: sverdlovsk.sledcom.ru)

В Алапаевске (Свердловская область) двое подростков убили 69-летнюю женщину, на ее теле обнаружены следы ожогов и многочисленные травмы, передает пресс-служба управления Следственного комитета по Свердловской области.

Тело убитой обнаружили 16 октября у дома по улице 40 лет Октября. По данным следствия, преступление совершили подростки 12 и 16 лет, их мотивы сейчас выясняют.

«Также решается вопрос об избрании в отношении старшего из несовершеннолетних меры пресечения. При этом необходимо отметить, что второй подросток не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, но тем не менее в ходе расследования в обязательном порядке будут приняты иные меры, направленные на недопущение впредь причин и условий, которые способствовали совершению преступления», — уточнили в ведомстве.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное с особой жестокостью). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 20 лет для совершеннолетних. Так как один из несовершеннолетних подростков достиг возраста для привлечения к уголовной ответственности, то для него, согласно ч. 6.1 ст. 88 УК (виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним), низший предел наказания сокращается наполовину, то есть до четырех лет.

Как рассказал порталу E1.ru начальник пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых со ссылкой на данные судебно-медицинского исследования, причиной смерти пенсионерки стали обширные термические ожоги головы, туловища и конечностей.

Подростки облили женщину легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли ее. После этого они побежали к ближайшему жилому дому, сообщили о пожаре и попросили воды. Одна из жительниц дала им ведро воды и вышла во двор, где увидела пострадавшую и вызвала полицию.