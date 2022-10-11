В Костроме в убийстве школьницы заподозрили ее одноклассника

Фото: СУ СК РФ по Костромской области

Тело 12-летней девочки было обнаружено в подъезде многоквартирного дома в Костроме, ранение школьнице нанес ее одноклассник. Об этом сообщает следственное управление СК России по Костромской области.

«Вечером 10 октября 2022 года в городе Костроме школьница не вернулась домой. Незамедлительно были организованы поиски девочки, в которых принимали участие следователи и криминалисты СУ СК России по Костромской области, сотрудники УМВД России по Костромской области, добровольцы отряда «Лиза Алерт» <…>. В ходе первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что ранение девочке нанес ее одноклассник», — заявили в управлении.

По факту гибели девочки было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего ребенка). Со школьником работают следователь и сотрудники подразделения полиции по делам несовершеннолетних.

В феврале в подмосковных Мытищах школьник после ссоры ударил ножом другого ученика. 13-летний пострадавший был госпитализирован.