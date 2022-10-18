Глава МЧС Куренков: взрыва после падения самолета в Ейске не было

Глава МЧС заявил, что на месте падения самолета в Ейске не было взрыва

После крушения истребителя Су-34 в жилом квартале в Ейске взрыва не было, пожар возник в результате разлива топлива при разрушении самолета, сообщил глава МЧС России Александр Куренков, прибывший на место происшествия.

«Самолет при падении ударился о дом, разрушился, тем самым при разрушении разлилось горючее. Как такового взрыва не было, потому что рядом стоящие строения не потеряли даже остекление. Никакого взрыва не было, есть повреждение дома», — сказал он. (цитата по ТАСС)

Куренков добавил, что пожару после падения самолета был присвоен четвертый ранг сложности.

Военный самолет разбился около 18:00 мск, упав в жилом квартале Ейска рядом с девятиэтажкой, в которой начался пожар. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, погибли три человека. В МЧС говорили о шести жертвах, а в министерстве ГО и ЧС Краснодарского края — о четырех. Пострадали 22 человека, как сообщил Куренков, по предварительным данным, под завалами никого не осталось. В региональном оперштабе до этого сообщали о 25 пострадавших.

Пожар полностью потушили к 23:50. Из здания эвакуировали 250 человек, в том числе 40 детей, их разместили в гостиницах и пансионатах. На месте происшествия ввели режим ЧС.

Власти пообещали выплатить семьям погибших 1 млн руб. из регионального бюджета, пострадавшим средней и тяжелой степени тяжести — 400 тыс. руб.

По данным Минобороны, истребитель выполнял учебно-тренировочный полет, причиной аварии стало возгорание одного из двигателей. Летчики катапультировались. Следственный комитет завел уголовное дело, не уточнив, по какой статье. Проверку причин и обстоятельств инцидента проведут военные прокуроры.