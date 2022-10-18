Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 60,56 (-1,91) Инвестиции, 17 окт, 16:46
Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 61,76 (-1,29) Инвестиции, 17 окт, 16:46
США лишили «Уральские авиалинии» экспортных привилегий Бизнес, 04:52
Глава Минобороны Финляндии допустил конфискацию имущества россиян Политика, 04:05
В Пентагоне и ЕС задумались над финансированием Starlink на Украине Политика, 03:46
Глава МЧС заявил, что на месте падения самолета в Ейске не было взрыва Общество, 03:29
Лидер «Алисы» Кинчев поддержал Шевчука, Гребенщикова и Макаревича Политика, 03:19
Муниципального депутата Дикарева задержали в Москве из-за поста 2014 года Политика, 02:51
Трасс отказалась уходить в отставку после призывов консерваторов Политика, 02:38
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Мурашко заявил о трех погибших при крушении Су-34 в Ейске Политика, 01:48
Арестович заявил о найденном «ключике» к системе ПВО Украины Политика, 01:35
Блинкен объяснил заинтересованность США в мировом лидерстве Политика, 01:25
Exxon ушла из России после создания нового оператора «Сахалина-1» Бизнес, 01:10
В Ейск вылетел спецборт Ил-76 для транспортировки пострадавших Общество, 00:58
ЕС проведет расследование о возможной поставке иранских дронов России Политика, 00:35
Маск объявил об отзыве запроса на финансирование Starlink на Украине Технологии и медиа, 00:29
Общество ,  
0 

Глава МЧС заявил, что на месте падения самолета в Ейске не было взрыва

Глава МЧС Куренков: взрыва после падения самолета в Ейске не было

После крушения истребителя Су-34 в жилом квартале в Ейске взрыва не было, пожар возник в результате разлива топлива при разрушении самолета, сообщил глава МЧС России Александр Куренков, прибывший на место происшествия.

«Самолет при падении ударился о дом, разрушился, тем самым при разрушении разлилось горючее. Как такового взрыва не было, потому что рядом стоящие строения не потеряли даже остекление. Никакого взрыва не было, есть повреждение дома», — сказал он. (цитата по ТАСС)

Куренков добавил, что пожару после падения самолета был присвоен четвертый ранг сложности.

Военный самолет разбился около 18:00 мск, упав в жилом квартале Ейска рядом с девятиэтажкой, в которой начался пожар. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, погибли три человека. В МЧС говорили о шести жертвах, а в министерстве ГО и ЧС Краснодарского края — о четырех. Пострадали 22 человека, как сообщил Куренков, по предварительным данным, под завалами никого не осталось. В региональном оперштабе до этого сообщали о 25 пострадавших.

Пожар полностью потушили к 23:50. Из здания эвакуировали 250 человек, в том числе 40 детей, их разместили в гостиницах и пансионатах. На месте происшествия ввели режим ЧС.

Власти пообещали выплатить семьям погибших 1 млн руб. из регионального бюджета, пострадавшим средней и тяжелой степени тяжести — 400 тыс. руб.

Читайте на РБК Pro
«Соцпакет не стоит загубленного здоровья»: каково работать в Epic Games Болит поясница: комплекс упражнений, чтобы с этим справиться Сейчас тревожно не только родителям, но и детям. Вот как им помочь Предвкушение джекпота: почему люди инвестируют в безумные затеи

По данным Минобороны, истребитель выполнял учебно-тренировочный полет, причиной аварии стало возгорание одного из двигателей. Летчики катапультировались. Следственный комитет завел уголовное дело, не уточнив, по какой статье. Проверку причин и обстоятельств инцидента проведут военные прокуроры.

Теги
Александр Куренков Ейск взрыв Пожар
Материалы по теме
Мурашко заявил о трех погибших при крушении Су-34 в Ейске
Политика
Власти сообщили о выпрыгнувших из окон после крушения Су-34 в Ейске
Политика
В Ейске ввели режим ЧС на месте крушения истребителя в жилом районе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter