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Мурашко заявил о трех погибших при крушении Су-34 в Ейске

Мурашко: при крушении Су-34 в жилом квартале Ейска погибли три человека

Из-за крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в жилом квартале Ейска погибли три человека, сообщил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко. Ранее в МЧС говорили о шести жертвах, а в министерстве ГО и ЧС Краснодарского края — о четырех.

«Трое погибших: двое погибших на месте и одна пациентка скончалась при поступлении в медицинскую организацию с тяжелыми ожогами, не совместимыми с жизнью», — сказал министр (цитата по ТАСС).

По словам Мурашко, 19 пострадавшим оказали медпомощь, 15 госпитализировали. Из них четверых перевели из Ейска в краснодарскую больницу, они находятся на ИВЛ в связи с тяжелыми ожогами. Всего, как сообщил глава МЧС Александр Куренков, пострадали 22 человека.

Материал дополняется


 

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