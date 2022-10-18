В Ейск вылетел спецборт Ил-76 для транспортировки пострадавших

Из Москвы в Ейск, где из-за крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 произошел пожар в жилом многоэтажном доме, вылетел спецборт Ил-76, оборудованный медицинскими модулями для транспортировки пострадавших, сообщает МЧС.

«На борту — медицинские специалисты аэромобильного спасательного отряда «Центроспас», врачи федеральных учреждений Минздрава России, а также психологи МЧС России», — говорится в сообщении.

Для эвакуации пострадавших в город прибыли также два вертолета Ми-8, один из которых оснащен модулем для транспортировки двух раненых. Кроме того, в Ейск прибыли глава МЧС Александр Куренков и министр здравоохранения Михаил Мурашко, они посетили пострадавших в больнице и обсудили их состояние с главврачом. Решается вопрос о возможной транспортировке раненых.

Военный самолет разбился около 18:00 мск, упав в жилом квартале Ейска рядом с девятиэтажкой, в которой начался пожар. Погибли шесть человек, еще шесть числятся пропавшими без вести, пострадали 19 человек, сообщали в МЧС. Оперштаб и министерство гражданской обороны и ЧС региона заявляли о 25 пострадавших.

Пожар полностью потушили к 23:50. Из здания эвакуировали 250 человек, в том числе 40 детей, их разместили в гостиницах и пансионатах. На месте происшествия ввели режим ЧС.

Власти пообещали выплатить семьям погибших 1 млн руб. из регионального бюджета, пострадавшим средней и тяжелой степени тяжести — 400 тыс. руб.

По данным Минобороны, истребитель выполнял учебно-тренировочный полет, причиной аварии стало возгорание одного из двигателей. Летчики катапультировались. Следственный комитет завел уголовное дело, не уточнив, по какой статье. Проверку причин и обстоятельств инцидента проведут военные прокуроры.